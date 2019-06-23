"الإسكان": تطوير شامل لمنطقة "الحصري" بمدينة 6 أكتوبر

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح المهندس، شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأن جهاز المدينة يقوم بتنفيذ أعمال تطوير شاملة لمنطقة الحصري بالمدينة، وينفذ عدة حملات للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين، والإشغالات والتعديات الموجودة بالمنطقة.

وقال رئيس الجهاز، في بيان، اليوم الأحد: "شملت أعمال التطوير الجاري تنفيذها بمنطقة الحصري، تخصيص ساحات انتظار للسيارات، وإعادة تشكيل البردورات والأرصفة، وتعديل مداخل ومخارج مول الأمريكية، بما يتناسب مع حاجة المواطنين، وتخصيص أماكن لعبور ذوي الاحتياجات الخاصة، وتصميم لوحات إرشادية وتوضيحية للتعرف على اتجاهات السير، وربط الطرق الداخلية بالمنطقة بالمحور المركزي، لتخفيف الكثافات المرورية عن المنطقة، بالإضافة لتوسعة الطرق، وخلق مناطق ترفيهية للمواطنين".