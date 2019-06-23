ضبط سيارات النقل المخالفة على الطرق والمحاور الرئيسية بمدينة القاهرة الجديدة

كتب- محمد نصار:

قام المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، رافقه عدد من قيادات جهاز المدينة، ومديرو التجمعات، بالمرور لمتابعة أعمال النظافة والزراعة والصيانة بالتجمعات " الأول - الثالث - الخامس"، وضبط سيارات النقل والخلاطات المخالفة على الطرق والمحاور الرئيسية بتلك التجمعات، مصدراً تعليماته بضرورة المتابعة الدورية من قِبل نواب رئيس الجهاز، ومسئولي جهاز المدينة كل فيما يخصه.

وقال رئيس الجهاز، حسب بيان، تم شن حملة على الطرق والمحاور الرئيسية، من قبل إدارة أمن الجهاز، تحت إشراف العميد حسام صلاح الدين، مدير أمن جهاز المدينة، وبالتنسيق مع مديري العموم بالتجمعات الثلاثة " الأول – الثالث – الخامس" و أفراد أمن جهاز المدينة، لضبط سيارات النقل الثقيل والخلاطات المخالفة، والتي تعمل بدون تصريح، وكذا التشديد والتنبيه على جميع سيارات النقل بعدم إلقاء المخلفات خارج الأماكن المخصصة لها، والالتزام بخطوط السير المحددة، وعدم تخطي الحد الأقصى للحمولة حفاظا على سلامة الطرق ونظافتها، والمظهر الجمالي للمدينة، مشيراً إلى أنه في حالة عدم الالتزام بتلك التعليمات والإجراءات، سيتم تطبيق الإجراءات القانونية بكل حزم.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم شن حملة من قبل إدارة الأمن، ولجنة الإزالات بجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة " جهاز الامتداد"، علي الميدان المواجه لنادي القاهرة الجديدة لرفع كافة الإشغالات.​