رئيس موزمبيق يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

كتب- طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد، رئيس موزمبيق فليب نيوسي بعد زيارة رسمية للبلاد استغرقت يومين، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي محادثات مع نيوسيه تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، وتم الاتفاق على تفعيل الآليات القائمة للتعاون بين الجانبين وعلى رأسها اللجنة المشتركة بالإضافة إلى العمل على تطوير العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين ودعم جهود التنمية الاقتصادية في موزمبيق بمجالات تطوير البنية التحتية من خلال الخبرات المتوفرة للشركات المصرية في هذا المجال وتطوير التعاون في قطاعات الزراعة والاستزراع السمكي والصحة والاتصالات والنقل والمواصلات.

كما تناولت المحادثات آخر المستجدات والتطورات الإقليمية على المستوى القاري في ضوء الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى، واتفق الرئيسان على مواصلة العمل لتنفيذ الأهداف التنموية في مختلف المجالات المنصوص عليها في أجندة 2063 والتركيز على تنفيذ المشروعات القارية التي تمثل أولوية للدول الأفريقية وتعزيز الآليات الأفريقية لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات وتكثيف الجهود في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف ودعم الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية.

ووقع الرئيسان عددا من مذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات التشاور السياسي وإعفاء جوازات السفر الدبلوماسية من تأشيرات الدخول والتعاون الزراعي والأمن الغذائى كما عقدا مؤتمرا صحفيا.

وكان رئيس موزمبيق قد شهد حفل افتتاح بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم في نسختها الثانية والثلاثين أمس الأول الجمعة باستاد القاهرة.​