رئيس المترو يكشف سبب تأخر تطوير محطة شبرا الخيمة

كتب- أسامة عبدالكريم:

أكد المهندس خالد صبره، العضو المنتدب لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أن الشركة لديها مخطط لتطوير محطة شبرا الخيمة باعتبارها محطة انتهاء ومكتظة دائما بالركاب، وخاصة القادمون من الوجه البحري، لكن الخطة توقفت بسبب بعض المستجدات.

وقال "صبره" في تصريحات لمصراوي، إن فكرة مد مترو الأنفاق من شبرا الخيمة إلى قليوب سبب رئيسي في توقف تنفيذ خطة التطوير.

وأضاف: "تم تأجيل خطة التطوير لأنه لا يمكن تنفيذ المشروعين في توقيت واحد، ففد تطرأ بعض المستجدات التي توقف العمل.

وأضاف العضو المنتدب، أن تطوير المحطة يستهدف أن تصبح شبرا الخيمة محطة عابرة وليست انتهائية، ومزودة أيضا بجميع الخدمات التي تفقتقدها بينما هي متوفرة في محطات أخرى، مثل المصاعد الكهربائية والسلالم المتحركة وغيرها من وسائل الراحة لجمهور الركاب.

وأوضح العضو المنتدب بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أن الفترة المقبلة ستشهد الاستقرار والتأكيد على خطة تنفيذ مترو قليوب، ليتم بعدها مباشرة بدء تطوير محطة شبرا الخيمة التي تسستقبل عشرات الالاف من الركاب يوميا، وذلك تحقيقا لراحة الجمهور.