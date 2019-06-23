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    ​أوغندا: 27 ألف مواطن لا يحصلون على علاج السرطان

    07:33 ص الأحد 23 يونيو 2019
    ​أوغندا: 27 ألف مواطن لا يحصلون على علاج السرطان

    كمبالا- أ ش أ:

    قال معهد السرطان في أوغندا إن 27 ألف مواطن في البلاد لا يحصلون على علاج السرطان، ووفقا للأطباء، فإن عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في المرفق أقل بكثير من عدد الذين لا يتلقون العلاج.

    وتفيد الأرقام الصادرة من المرصد العالمي للسرطان بأن 32 ألف مريض جديد بالسرطان يتم تسجيلهم سنويا في أوغندا، بيد أن خمسة الآف فقط في المتوسط يتلقون العلاج في معهد السرطان.

    ونقلت صحيفة (اندبندانت) الأوغندية في كمبالا عن رئيس مركز الأبحاث والتدريب بالمعهد إنهم يستقبلون فقط ربع عدد الحالات التي ينبغي علاجها في المعهد، وعزا انخفاض عدد المرضى الذين يبحثون عن العلاج إلى عدم كفاية مرافق العلاج في البلاد.

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    معهد السرطان أوغندا علاج السرطان

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