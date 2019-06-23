رد 2603 تذكرة.. حماية المستهلك يتدخل في أزمة إلغاء حجوزات المصريين بالكويت

كتب – أسامة عبدالكريم:

أعلن اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، رد 2603 تذكرة للمصريين بالكويت أصحاب أزمة إلغاء حجز التذاكر المفاجئ قبل السفر بساعات.

كان عدد كبير من المصريين العاملين المقيمين بدولة الكويت حجزوا تذاكر الطيران للعودة إلى مصر من خلال شركات تعمل وسيطًا عن طريق الإنترنت، إلا أنهم فوجئوا بإلغاء الحجوزات قبل السفر بساعات عن طريق شركة الحجز في مصر، وتبين لهم عند سؤالهم بالمطار أن الشركة هي التي ألغت الحجز بدون إبداء أسباب لذلك أو إرجاع قيمة التذاكر.

وأكد عبدالمعطي، في مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتي، مع الإعلامي أحمد موسى، أن لم يتم حل جميع الحالات في نفس التوقيت، بسبب رغبة كل شخص بتعديل مواعيد رحلته، موضحا أن الجهاز يساهم في تسهيل إجراءات حل المشكلة.

ومن جانبه، قال النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن اللجنة أثارت الأزمة بحضور ممثلي وزارت الهجرة والطيران المدني والسياحة وجهاز حماية المستهلك وغرفة لجنة السياحة، موضحا أنه تم عمل محضر جلسة بحضور ممثلي الشركات الثلاث "أطراف الأزمة".

وأضاف أن الشركات أقرت بالخطأ ووقعوا على محضر الجلسة، ووعدوا بتعويض المتضررين، وتم دفع مبالغ مالية "تحت الحساب" حتى الانتهاء من حصر المتضررين لتعويضهم".

وأضاف صدقي، أنه لم يتم حل المشكلة في توقيت واحد، نظرا لضخامة العدد، مناشدا المواطنين المتضررين بالتوجه لجهاز حماية المستهلك مع إحضار التذكرة وموعد الرحلة، لتحديد موعد لرد التذكرة أو تحديد موعد حجز آخر.

وأضاف: "حتى لو تحديد الموعد الآخر سيكلف أكثر ستتحمله الشركة، بينما الفريق الآخر الذي ضاع عليه موعد السفر، سيتم رد ثمن التذكرة ولهم الحق في المطالبة بالتعويض".

تابع: "إذا كان هناك حجوزات قبل 15 يوليو، يتم الاتفاق مع شركات الطيران لتوفير تذاكر للمتضررين"، مضيفا أنه "هناك اجتماع بجهاز حماية المستهلك بحضور جميع الاطراف للانتهاء من هذه الأزمة، واللجنة في انعقاد دائم لحين انتهاء الأزمة".

وأكد رئيس لجنة السياحة بالبرلمان، إنه في غضون شهر سيتم تعويض جميع المتضررين، مؤكدا أن هناك إجراءات قانونية مشددة ستتخذ حيال الشركات حال الإخلال بالاتفاق الموقع بمحضر جلسة لجنة السياحة.