الحرارة تصل 44 .. الأرصاد تعلن توقعات طقس الـ 72 ساعة المقبلة‎

كتب – أسامة عبدالكريم:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.

وذكرت الهيئة في بيان، أنه من المقرر أن يسود اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء والرياح معتدلة تنششط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مناطق السواحل الشمالية الغربية ما بين "31- 24"، وتتراوح الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء ما بين "30 - 23".

كما تتراوح الحرارة على الوجه البحري والقاهرة ما بين "35 - 24"، وتتراوح الحرارة على جنوب سيناء والغردقة ما بين "38 - 28" وعلى شمال الصعيد ما بين "36 - 25"، كما تتراوح الحرارة على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين ما بين "41 - 28".

الإنين:

يسود غدًا الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية وحار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا، على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء والرياح معتدله تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مناطق السواحل الشمالية الغربية ما بين "32- 24"، وتتراوح الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء ما بين "31 - 23"، كما تتراوح الحرارة على الوجه البحري والقاهرة ما بين "36 - 24".

وتتراوح الحرارة على جنوب سيناء والغردقة ما بين "39 - 28" وعلى شمال الصعيد ما بين "38 - 26"، كما تتراوح الحرارة على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين ما بين "42 - 29".

الثلاثاء:

يسود الثلاثاء المقبل، طقس لطيف على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الانحاء نهار لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الانحاء والرياح معتدلة تنشط على الوجه البحري والقاهرة، وتنشط على خليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مناطق السواحل الشمالية الغربية ما بين "32- 24"، وتتراوح الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء ما بين "32 - 23".

كما تتراوح الحرارة على الوجه البحري والقاهرة ما بين "39 - 26"، وتتراوح الحرارة على جنوب سيناء والغردقة ما بين "38 - 29" وعلى شمال الصعيد ما بين "39 - 27"، كما تتراوح الحرارة على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين ما بين "44 - 30".