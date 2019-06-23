شريف مدكور يوجه 3 رسائل جديدة لجمهوره -فيديو

القاهرة – مصراوي:

وجه الإعلامي شريف مدكور، مقدم برنامج "4 شارع شريف"، رسالة إلى القائمين على تنظيم حفل افتتاح بطولة الأمم الأفريقية، ووصف حفل الافتتاح بـ"المبهر".

وتمنى مدكور عبر بث مباشر على صفحته على موقع "فيسبوك"، أن يكتمل تنظيم البطولة بنفس الوجهة المشرفة لحفل الإفتتاح – بحسب وصفه.

ووجه مدكور رسالة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة، وقال: "لا تستمعون لكلام أحد، أنتو حلوين، أنتو جمال، أنا دايماً بقول عليكم ذوي قدرات الخاصة، يعني تقدروا تعملو الحاجات اللي إحنا مانقدرش نعملها، وأوعوا تتهزوا أنتوا وأهاليكم، ولازم يكون عندكم ثقة في نفسكم، أنتم أصحاب همم، وملائكة على الأرض".

ووجه مدكور رسالة إلى تجار السلع في البث المباشر، وقال: "عندما ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه قمتم برفع الأسعار ثلاث أضعاف"، متابعًا: "لم يقدروا ظروف الشعب ولا ظروف البلد، والدولار في حالة انخفاض منذ بداية العام الجاري، فلماذا لم تخفضوا الأسعار حتى الآن؟".

يذكر أن الإعلامي شريف مدكور، يواصل تقديم حلقات برنامجه المذاع عبر قناة "الحياة"، في تمام الساعة الرابعة عصرا، بعد أن تعافى من عملية جراحية لاستئصال ورم.