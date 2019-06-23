البرلمان اليوم| بدء مناقشة الموازنة.. الموافقة على قرض جديد.. وخلاف بـ"التشريعية"

كتبت - ميرا إبراهيم:

بدأ مجلس النواب، يوم السبت، وقبل أيام قليلة من فض دور انعقاده الرابع، مناقشة مشروع قانون موازنة الدولة العامة للعام المالي الجديد، وسط موافقة نيابية عليه.

ومن المتوقع أن يعرض مشروع الموازنة على الجلسة العامة خلال الـ 48 ساعة المقبل.

ووسط ذلك، وافق المجلس اليوم على قرض جديد للإصلاح الاقتصادي، فيما كشف وزير المالية عن إعداد الحكومة لمشروع قانون جديد للموازنة، فيما كان أبرز حدث شهدته لجان البرلمان النوعية هو مناقشات قانون المحاماة باللجنة التشريعية.

ويرصد مصراوي ما حدث اليوم بالبرلمان في السطور التالية:

"دفاع النواب" تشكر الحكومة

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن يوجه الشكر للحكومة للسيطرة على الدين العام بل وتقليصه، مع توجيه التحية لكل يد شريفة تبذل جهدا مخلصا من أجل تحقيق التنمية الشاملة في كافة المجالات.

للمزيد .. اضغط هنا

النواب يوافق على قرض جديد

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية، باتفاقية قرض من بنك التعمير الألماني لتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي بمبلغ 225 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ فبراير 2019.

للمزيد .. اضغط هنا

"عبدالعال": الحكومة ستوفر التمويل لتطوير التعليم

أكد الدكتور علي عبدالعال، أن برنامج تطوير التعليم مستمر وكذلك مشروع التأمين الصحي الشامل وفق البرنامج المحدد لهما.

وقال عبد العال - خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم السبت؛ لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2019/ 2020م - إنه سيتم تطبيق برنامج تطوير التعليم والتأمين الصحي بصرف النظر عن أي معوق مالي وأن الحكومة ستوفر التمويل اللازم للتنفيذ.

للمزيد .. اضغط هنا

المالية: جاهزون لتمويل التأمين الصحي

أكد وزير المالية، أن الحكومة جاهزة لتمويل مشروع التأمين الصحي الشامل، وما يتضمنه من متطلبات مالية، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيقه مطلع يوليو المقبل.

للمزيد اضغط هنا

رئيس النواب يداعب "المراغي"

داعب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة، خلال مناقشة البرلمان، لمشروع قانون العلاوة الدورية، قائلا: "يا جبالي خلص تقرير العلاوة.. علشان الناس متمسكش في خناقك".

للمزيد .. اضغط هنا

عبدالعال" يطالب بحل أزمة 3 فئات

طالب الدكتور علي عبدالعال، وزيري المالية والتخطيط، ببحث أزمة الموظفين المعينين على الصناديق الخاصة، والمعلمين المؤقتين والمتعاقدين بنظام الحصة، والعاملين بنظام اليومية في قطاعات التشجير وغيرها، ليكون هناك استقرار لهم.

للمزيد .. اضغط هنا

النواب يؤكد أهمية دور "القومي لحقوق الإنسان"

أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر وإبداء الرأي والمقترحات اللازمة للسلطات والجهات المختصة بشأن المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وأيضا دوره الكبير في التصدي لكل ما يثار من أكاذيب بشأن حقوق الإنسان في مصر في الخارج، وأقرت مشروع موازنة المجلس القومى لحقوق الإنسان للعام المالي 2019/2020.

للمزيد .. اضغط هنا

عجينة: التهرب من الضرائب "خيانة عظمى"

اعتبر إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب، التهرب من دفع الضرائب بمثابة "خيانة عظمى للبلاد"، مشيرا إلى أن هناك بعض الدول تمثل فيها الضرائب من 70 إلى 80% من دخلها القومي.

للتفاصيل.. اضغط هنا

اشتباكات المديونيات الحكومية

أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بضرورة قيام وزارة التخطيط بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية والاحتياجات المستقبلية للهيئات التى يتطلب عملها زيادة الاعتمادات خلال السنة المالية، وفض التشابكات الخاصة بمديونيات الجهات الحكومية.

للمزيد .. اضغط هنا

توصية برلمانية بشأن معايير الحذف من البطاقات

أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة التنسيق الكامل بين كافة القطاعات، وذلك لتوحيد معايير حذف الأفراد من منظومة بطاقات التموين للحد من مشاكل بطاقات التموين، والعمل على سرعة تطوير مكاتب التموين بحيث تكون لديها كافة مقومات العمل، وذلك لتمكينه من أداء الخدمات والرقابة التموينية بصورة جيدة يشعر بها المواطن البسيط.

للمزيد .. اضغط هنا

"سياحة النواب" تطالب باستعادة أموال المصريين بالكويت

طالب أعضاء بمجلس النواب، خلال اجتماع لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان، برئاسة النائب عمرو صدقي، اليوم السبت، بضرورة تقديم بلاغ للنائب العام، ضد شركات الطيران التي "نصبت" على آلاف العاملين المصريين بالكويت.

للمزيد .. اضغط هنا

ننشر التوصيات الكاملة لتقرير الموازنة العام

انتهت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، من تقريرها متضمنًا مجموعة من التوصيات الرئيسية.

وتضمنت التوصيات الفنية، اقتراح جدول لمواقيت مناقشة مشروع الموازنة، حيث اقترحت اللجنة أن يتم تقديم برامج ومؤشرات تقييم أداء لكل برنامج معتمدة من وزارتي المالية والتخطيط في الربع الأول، واعتماد البرامج في اللجان المتخصصة بمجلس النواب والاتفاق على أولويات البرامج في الربع الثاني، وتوفير الاعتمادات من مجلس الوزراء في الربع الثالث، وإعداد مشروع الموازنة في الربع الرابع.

للمزيد .. اضغط هنا

مشروع قانون "المحامين" يشعل الخلاف

شهدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، مساء السبت، خلافات واسعة حول أهمية نظر مشروع قانون نقابة المحامين المقدم من النائب ثروت بخيت، والنائب سليمان وهدان، والمدعوم من مجلس النقابة الحالي، حيث رأت الغالبية ضرورة تطبيق اللائحة في أن يتم نظره من حيث المبدأ واستكمال نظر مواده بالمناقشات والحوار، والنظر فيما بعد في إمكانية عقد جلسات حوار مجتمعي مع المحامين من عدمه، فيما رأي المعارضين أن الحاجة والعجلة ليست مطلوبة في نظر القانون ولا بد من عقد جلسات حوار مجتمعي قبل النقاش من حيث المبدأ أو استعراض بنوده.

للمزيد .. اضغط هنا