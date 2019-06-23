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    تفاصيل زيارة رئيس موزمبيق للقناطر الخيرية

    12:28 ص الأحد 23 يونيو 2019
    تفاصيل زيارة رئيس موزمبيق للقناطر الخيرية

    فيليبي جاسينتو نيوسي

    كتب – أحمد مسعد:

    كشف الدكتور أحمد البلاسي، وكيل معهد الهيدروليكا بالقناطر الخيرية، كواليس زيارة فيليبي جاسينتو نيوسي، رئيس جمهورية موزمبيق إلى القناطر الخيرية، يوم السبت.

    وقال "البلاسي" لمصراوي، إن وزير الري، استقبل رئيس موزمبيق عصر اليوم بالقناطر الخيرية، بحضور الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، والمهندس محمد صادق رئيس حدائق القناطر الخيرية.

    وأضاف، أن الرئيس الموزمبيقي تفقد المعامل الرئيسية لمركز بحوث المياه، كما تم عرض "بريزنتيشن" عن دور وأهمية المراكز البحثية في تحسين جودة الحفاظ على المياه واستغلالها الاستغلال المثل، والتأكيد على التعاون والتنسيق مع الدول الأفريقية في مجالات تحسين وإدارة المياه، بما يخدم القارة السمراء.

    فيليبي جاسينتو نيوسي أحمد البلاسي القناطر الخيرية موزمبيق

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