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    "فخور بكم".. السيسي يُعلق على حملة تنظيف مدرجات ستاد القاهرة

    10:18 م السبت 22 يونيو 2019
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    القاهرة - مصراوي:
    علَّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الحملة التي أطلقها مجموعة من الشباب المصري المشجعين للمنتخب الوطني، لتنظيف مدرجات ستاد القاهرة الدولي، من خلال جمع القمامة في أكياس ووضعها في الأماكن المخصصة لذلك.

    وقال الرئيس عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" مساء السبت: "فخور بهذا النموذج المحترم لشباب الوطن على تقديمهم صورة مشرفة لمصرنا العزيزة أمام العالم أجمع. أدامكم الله نعمة هذا الوطن".

    وبدأت الحملة أولى فعالياتها عقب انتهاء مباراة الافتتاح لبطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019، والتى فاز فيها المنتخب المصري على نظيره الزيمبابوي بهدف مقابل لاشيء، على أن تواصل أعمالها عقب كل مباراة بالاستاد.

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