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    بالدرجات.. الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس الأحد

    09:33 م السبت 22 يونيو 2019
    بالدرجات.. الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس الأحد

    ارتفاع درجات الحرارة - أرشيفية

    القاهرة - أ ش أ:

    يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

    كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد.. كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

    وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين ونصف إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

    وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

    الصغرى العظمى

    القاهرة 24 35

    شبين الكوم 24 35

    طنطا 23 33

    دمنهور 24 32

    الإسكندرية 24 31

    بلطيم 24 31

    مطروح 22 30

    السلوم 21 31

    سيوة 23 37

    بورسعيد 25 30

    دمياط 25 30

    الزقازيق 21 36

    الإسماعيلية 22 35

    السويس 25 35

    العريش 22 31

    رفح 23 31

    رأس سدر 24 35

    نخل 17 34

    نويبع 25 37

    طابا 24 34

    كاترين 15 31

    الطور 27 33

    شرم الشيخ 28 38

    الغردقة 28 35

    مرسى علم 29 36

    الفيوم 24 35

    بني سويف 24 36

    المنيا 23 36

    أسيوط 24 36

    سوهاج 25 38

    قنا 26 40

    الأقصر 28 41

    أسوان 29 41

    أبوسمبل 27 39

    الوادي الجديد 27 39

    شلاتين 25 36

    أبو رماد 26 37

    حلايب 27 35

    رأس حدربة 27 34​

    هذا المحتوى من

    Asha
    درجات الحرارة القاهرة الطقس الأرصاد الجوية الملاحة البحرية

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