إلهامي عجينة: التهرب من الضرائب "خيانة عظمى"

كتبت ميرا إبراهيم:

اعتبر إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب، التهرب من دفع الضرائب بمثابة "خيانة عظمى للبلاد"، مشيرا إلى أن هناك بعض الدول تمثل فيها الضرائب من 70 إلى 80% من دخلها القومي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020.

واشترط عجينة الموافقة على الموازنة، بالتزام الحكومة بتحقيق كل ملاحظات النواب في شأن تعظيم الإيرادات ومراعاة المواطنين محدودي الدخل.

وحول ما أكدته وزارة المالية بشأن تخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة، أرجع إلهامي عجينة السبب إلى ما قامت به الحكومة من خفض للدعم.

وشدد النائب على ضرورة تعظيم موارد الدولة، مشيرا إلى أن قانون الدفع الإليكتروني يساهم في ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، وهو ما يعمل على زيادة الدخل القومي.​