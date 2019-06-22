  • عاجل:"الأعلى للجامعات" يعلن موعد بدء الدراسة بالجامعات

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة وفاة محمد مرسي هجمات ناقلات النفط الطقس الاحتجاجات في السودان

    النواب يوافق على قرض لتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي

    09:03 م السبت 22 يونيو 2019
    النواب يوافق على قرض لتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي

    الدكتور علي عبد العال

    كتبت - ميرا إبراهيم:

    وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية، باتفاقية قرض من بنك التعمير الألماني لتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي بمبلغ 225 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ فبراير 2019.

    وكشف تقرير اللجنة الاقتصادية المعروض على الجلسة العامة، أن الاتفاقية تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي مع التركيز الخاص على الأثر الاجتماعي.

    وجاء في تقرير اللجنة، أن هذه الاتفاقية تعمل على توفير فرص عمل للشباب، مشددة على ضرورة عمل دراسات الجدوى المعنية لتحقيق أقصى استفادة من هذه الاتفاقية.

    مجلس النواب علي عبد العال بنك التعمير الألماني برنامج الإصلاح الاقتصادي

    الخبر التالى:

    وزير المالية: جاهزون لتمويل التأمين الصحي الشامل
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان