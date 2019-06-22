النواب يوافق على قرض لتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي

كتبت - ميرا إبراهيم:

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية، باتفاقية قرض من بنك التعمير الألماني لتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي بمبلغ 225 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ فبراير 2019.

وكشف تقرير اللجنة الاقتصادية المعروض على الجلسة العامة، أن الاتفاقية تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي مع التركيز الخاص على الأثر الاجتماعي.

وجاء في تقرير اللجنة، أن هذه الاتفاقية تعمل على توفير فرص عمل للشباب، مشددة على ضرورة عمل دراسات الجدوى المعنية لتحقيق أقصى استفادة من هذه الاتفاقية.

​