"صحة النواب": الرعاية العاجلة تستهدف زيادة عدد نقاط الإسعاف إلى 1260

القاهرة - أ ش أ:

استعرضت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم السبت، توصياتها على مشروع خطة التنمية المستدامة 2019/ 2020، خلال مناقشة التقرير الأول، والذى يتضمن ملاحظات وتوصيات اللجان النوعية للمجلس عن الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18 / 2019 – 21 / 2022) وعامها الثاني 2019 / 2020.

وأكدت اللجنة أن برامج تطوير الرعاية العاجلة والإسعاف تستهدف زيادة عدد سيارات الإسعاف وإضافة 60 نقطة إسعاف جديدة، ليصل إجمالي عدد نقاط الإسعاف إلى 1260 نقطة، بالإضافة إلى رفع كفاءة 305 نقاط، ليصل إجمالي أعداد النقاط التي تم رفع كفاءتها إلى 450 نقطة إسعاف.

وأشارت اللجنة إلى أنها قامت بمناقشة تفصيلية مع لجنة الخطة والموازنة بحضور وزيرة الصحة والسكان، وتبين أن هناك احتياجات عاجلة للقطاع الصحي لا تتحمل التأخير خاصة في ظل توجه الحكومة إعطاء الصحة والتعليم أولوية أولي في الانفاق لارتباطهما المباشر بالتنمية البشرية للارتقاء بمستوي الأسرة المصرية التي تعاني من ارتفاع أعباء العلاج وفي ظل الارتفاع المطرد في نفقات العلاج.

وعلى صعيد خطة الرعاية الصحية، أكدت اللجنة أن خطة العام 19 /2020 تستهدف التطبيق التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل، وتوفير خدمات الطب الوقائي وتعميمها، والتغطية الشاملة للمناطق الفقيرة لخدمات الرعاية الصحية الأولية.

كما تستهدف الخطة زيادة عدد الأسرة بالمستشفيات بحوالي 1200 سرير سنويا، وتطوير خدمات التمريض والوصول إلى 900 خريج سنويا.