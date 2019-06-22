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    "عبدالعال": الحكومة ستوفر التمويل اللازم لتطوير التعليم وتطبيق التأمين الصحي

    07:31 م السبت 22 يونيو 2019
    "عبدالعال": الحكومة ستوفر التمويل اللازم لتطوير التعليم وتطبيق التأمين الصحي

    الدكتور علي عبدالعال

    القاهرة - أ ش أ:

    أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن برنامج تطوير التعليم مستمر وكذلك مشروع التأمين الصحي الشامل وفق البرنامج المحدد لهما.

    وقال عبد العال - خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم السبت؛ لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2019/ 2020م - إنه سيتم تطبيق برنامج تطوير التعليم والتأمين الصحي بصرف النظر عن أي معوق مالي وأن الحكومة ستوفر التمويل اللازم للتنفيذ.

    ومن جانبه، لفت رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حسين عيسى إلى أنه وفقا لقانون التأمين الصحي الشامل الذي أقره المجلس فإن وزارة الصحة لاتحتاج إلى إنشاء مستشفيات جديدة لتطبيق النظام الجديد في محافظات مصر، وقال: إنه يمكن التعاقد مع مستشقيات موجودة بالمحافظات التي بدأ تنفيذ المشروع فى مرحلته الأولى فيها، ولاسيما المستشفيات الجامعية والتي تنطبق عليها المعايير وفق القانون، بدلا من انفاق مبالغ كبيرة في إنشاء مستشفيات جديدة.​

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    علي عبدالعال مجلس النواب التأمين الصحي تطوير التعليم لجنة الخطة والموازنة

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