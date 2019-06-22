  • عاجل:"الأعلى للجامعات" يعلن موعد بدء الدراسة بالجامعات

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    أول توجيه حكومي بشأن تنسيق الجامعات

    05:48 م السبت 22 يونيو 2019
    أول توجيه حكومي بشأن تنسيق الجامعات

    جامعة القاهرة

    كتبت - داليا شبل:

    وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كافة مكاتب التنسيق على مستوى الجامعات؛ بالاستعداد الكامل على كافة المستويات لاستقبال موسم التنسيق.

    وشدد الوزير -بحسب بيان اليوم السبت- على أهمية استعداد المكاتب والمعامل بالجامعات التي تساعد الطلاب الراغبين في التنسيق بما يساعدهم على التنسيق وتسجيل رغباتهم من داخل الجامعات.

    كان المجلس الأعلى للجامعات أعلن في جلسته اليوم، موعد بدء الدراسة بالفصل الدراسي الأول في 21 سبتمبر 2019، ولمدة 15 أسبوعا.

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