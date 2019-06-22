دفاع النواب: نشكر الحكومة للسيطرة على الدين العام

كتبت ميرا إبراهيم وأحمد علي:

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن يوجه الشكر للحكومة للسيطرة على الدين العام بل وتقليصه، مع توجيه التحية لكل يد شريفة تبذل جهدا مخلصا من أجل تحقيق التنمية الشاملة في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم السبت، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019/2020.

وأشار "عامر"، إلى أن لجنة الدفاع والأمن القومي درست الموازنة العامة للدولة في إطار مسئولية اللجنة، موضحا أنه قد يبلغ حجم الاقتراض الذي تتحمله الموازنة العامة للدولة نحو 821 مليار جنيه، وبناء عليه اللجنة ترى أهمية ترشيد الإنفاق الحكومى، والاهتمام بالأولويات الملحة، بما يحقق التزامات الدولة، والعمل على تقليص وتخفيض عجز الموازنة، وأهمية مراعاة بنود الحماية الاجتماعية وخاصة لمحدودى الدخل.

أما بالنسبة للجهات التابعة لاختصاصات اللجنة، فأشار "عامر"، إلى أن اللجنة وافقت على موازنة الإنتاج الحربي كما جاءت، متابعا: "أما بالنسبة لموازنة وزارة الداخلية، نقدر جهودها في حفظ الأمن الداخلى للبلاد وأنها تساهم مع القوات المسلحة فى مواجهة الإرهاب، وأوصينا بأهمية توفير كل احتياجات وزارة الداخلية وفقا للأولويات الهامة، مما يلبى احتياجات الوزارة.​