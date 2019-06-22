نيفين جامع: قانون تنظيم المشروعات الصغيرة بالبرلمان خلال أيام

كتبت - ميرا إبراهيم:

كشفت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن انتهاء وزارة الاستثمار من القانون الخاص بتنظيم وتشجيع المشروعات الصغيرة، وأن القانون يصل البرلمان خلال أيام.

وأكدت "جامع"، في تصريح لمصراوي السبت، على أهمية تشجيع الاستثمار عبر المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لما لها من أبعاد اجتماعية إيجابية، مشيرة إلى أن الجهاز يتعاون مع وزارة الاستثمار لتشجيع الاستثمار الأجنبي بالمشروعات الصغيرة.

وقالت إنها تتواصل مع وزيرة الاستثمار، لدراسة أليات تدعيم سوق المشروعات الصغير بمستثمرين أجانب، موضحة، أن صندوق تنمية المشروعات والصغيرة والمتوسطة، يتفاوض مع صندوق خليفة العربي لتطوير المشروعات، للحصول على أخر دفعة من القرض والبالغة ٣٣ مليون دولار، على أن يتم التفاوض على قرض جديد بتيسيرات.

وأوضحت "جامع"، أن صندوق خليفة الإماراتي يتم التفاوض معه بشكل جيد، وذلك نظرًا للعلاقات الطيبة بين الدولتين حكومة وشعبا، مشيرة إلى أن الـ4 أشهر الأولى تم تمويل ٢ مليار جنيه، لعدد ٨٩ ألف مشروع، تهدف لتوفير140 ألف فرصة عمل.

وتابعت :"صندوق خليفة هو أول جهة خارج مصر نعمل معها، ونسعى للعمل مع الصناديق العربية، من خلال عدد من القروض الميسرة، لدعم المشروعات الصغيرة الفترة القادمة".