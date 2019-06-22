تجهيز الصالة الموسمية بمطار القاهرة لاستقبال الحجاج

كتب- طه عبيد:

تشهد الصالة الموسمية المخصصة لرحلات الحج والعمرة بمطار القاهرة الدولي، خلال الأيام الحالية استعدادت مكثفة لاستقبال موسم الحج لهذا العام، بعد الانتهاء من موسم عمرة شهر رمضان، الذي انتهت رحلاته الجوية مع نهاية الأسبوع الماضي.

قالت مصادر بالمطار إن الصالة الموسمية تشهد أعمال صيانة وتجهيزات داخل منطقة الإحرام الموجودة بالصالة، فضلا عن تجهيز المسجدين المتواجدين ليكونوا جاهزين لاستقبال الحجاج المسافرين، بالإضافة إلى الكشف عن الإضاءة وعمل صيانة لكافة سيور الحقائب داخل صالتي الوصول والسفر.

وأشارت المصادر الي أنه يتم أيضا أعمال صيانة داخل دورات المياه بالصالة، بالإضافة إلى تجهيز الخيمة المتواجدة أمام صالة الوصول لتكون في استقبال الحجاج، فضلا عن تجهيز الشركة الوطنية مصر للطيران استعداداتها الخاصة داخل خيمة المستقبلين.

وكانت الصالة الموسمية المخصصة لرحلات الحج والعمرة بمطار القاهرة، شهدت خلال موسم عمرة شهر رمضان الماضي، سفر ووصول قرابة 100 ألف معتمرا على متن 500 رحلة جوية تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران، دون أي شكاوى من جانب ضيوف الرحمن، حيث التزمت كافة الجهات العاملة بالمطار بتقديم كافة التسهيلات للمعتمرين.​