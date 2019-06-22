الأوقاف: تنسيق كامل مع البحوث الإسلامية لأداء صلاة عيد الأضحى

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني، إنه يجري التنسيق الكامل والمبكر بين وزارة الأوقاف ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف لأداء صلاة وخطبة عيد الأضحى المبارك هذا العام 1440هـ/ 2019م في الساحات والمساجد الكبرى.

وأوضح في تصريحات السبت، أن ذلك يأتي في إطار التعاون المشترك والمثمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف من أجل تصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وبيان يسر وسماحة الإسلام، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، وترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعا.