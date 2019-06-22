مصر الأولى عربيًا.. مؤشر العمرة يكشف عدد المعتمرين المصريين

كتب- يوسف عفيفي:

بلغ عدد المعتمرين المصريين الذين أدوا مناسك العمرة للعام 1440هـ منذ انطلاق الموسم وحتى الآن 541 ألف و951 معتمرا، لتحل مصر المرتبة الأولى عربيا فى أعداد المعتمرين، والمرتبة الرابعة بين جنسيات العالم التي أدت العمرة هذا العام، وجاءت في المقدمة باكستان، تليها اندونيسيا، بعدها الهند.

وتشير أعداد المعتمرين المصريين إلى أن شركات السياحة المصرية تجاوزت العدد المحدد من قبل وزارة السياحة المصرية بـ 500 ألف تأشيرة سنويًا، حيث بلغت الزيادة 41 ألف و951 معتمرًا.

وتعود تلك الزيادة إلى اعتماد السلطات السعودية، نظام التأشيرة الإلكترونية، والتي تمنح الشركات حق إصدار التأشيرة بمجرد سداد رسوم العمرة، دون الرجوع لوزارة السياحة أو القنصلية السعودية بالقاهرة، الأمر الذي عرقل مراقبة غرفة شركات السياحة أو الوزارة على نشاط الشركات، خاصة بعد قضاء محكمة القضاء الإداري منذ ما يقرب من شهرين ببطلان قرار "السياحة" بتحديد سقف عددي للمعتمرين، ومن المقرر أن يتم تطبيقه من الموسم المقبل.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته المملكة مطلع العام الهجري الحالي، تشمل إصدار 7,667,529 تأشيرة حتى تاريخ 17 شوال لهذا العام، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 7,442,756 معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 271,409 معتمرًا، منهم 146,807 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 124,602 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 7,171,347 معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

وبحسب وكالة "واس" السعودية، وصل المعتمرين إلى المملكة بين ثلاث وسائل نقل، عبر المنافذ الجوية 6,597,471 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 709,914 معتمرًا، وسجل وصول 135,371 معتمرا عبر المنافذ البحرية.

وأوضحت وزارة الحج السعودية، أن أكثر الجنسيات قدومًا كانت بالترتيب، باكستان الأولى 1,674,606، تليها إندونيسيا ثانيا 974,650، الهند ثالثا 652,322، ثم مصر رابعًا 541,951، والجزائر خامسًا 365,754 معتمرا، وتأتي بعدها كل من اليمن 339,493،و تركيا 328,076، والعراق 279,902، وماليزيا 279,902، والسودان 216,537.​