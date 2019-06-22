مراجعة ما يتقاضاه العاملين بالوزارات.. 13 توصية للجنة الفرعية بتقرير الموازنة العامة بنظام البرامج والأداء

كتب- محمد نصار:

انتهت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، من تقريرها بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2019 - 2020).

وحصل مصراوي على التوصيات التي أصدرتها اللجنة والتي تضمنت 13 توصية على النحو التالي:.

1- إنشاء لجنة تختص بهيكلة وتنميط المستندات وأنظمة التقارير الحكومية.

2- إشراك الجهاز المركزي للمحاسبات وجميع الجهات الرقابية المنوط بها مراقبة أداء الحكومة بداية من العام المالي (2019 - 2020) للرقابة على تطبيق مؤشرات التقييم وتحديد معايير المقارنة وفقًا لموازنة البرامج والأداء.

3- تحديد وتنميط إجراءات الصرف وفقًا لمنظومة البرامج والأداء بالتوافق بين وزارتي المالية والتخطيط بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمحاسبات لإحكام الرقابة.

4- ضرورة الانتقال من التبويب الإداري إلى تبويب التكاليف حتى يمكن ربط التبويب حسب البرامج بتبويب تكاليف الأداء.

5- ضرورة التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق عند تسجيل العمليات المحاسبية والمالية.

6- اتخاذ التدابير اللازمة لمراجعة كافة القوانين واللوائح والقرارات المالية والأخرى ذات الصلة بما يحقق المتطلبات اللازمة لنجاج تطبيق منظومة البرامج والأداء ويأتي على رأسها التحول إلى نظام محاسبة التكاليف لتحقيق الأهداف الإدارية المطلوبة وما يرتبط به من اتباع أساس الاستحقاق وتعديل التشريعات المختلفة المرتبطة بإعداد الموازنة والرقابة على تنفيذها مثل

قانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، وقانون رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998 بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات.

7- مراجعة إجمالي ما يتقاضاه العاملين بالوزارات المختلفة من كافة جهاتها.

8- تعديل المراحل الزمنية لإعداد موازنة البرامج والأداء لضرورة اعتماد الموازنة على مرحلتين

الأولى لاعتماد البرامج من حيث الأهداف وأنشطة الإنجاز والزمن ومؤشرات التقييم "منظور فني"، وذلك بحد أقصى خلال شهر ديسمبر،

الثانية لاعتماد الخطة المالية "منظور مالي" وذلك بحد أقصى خلال شهر مارس قبل تقديمها إلى مجلس النواب رسميًا.

9- تشكيل مجلس أعلى للتخطيط والمتابعة بهدف التنسيق بين مختلف الوزارات خلال إعداد واعتماد وتنفيذ الموازنة.

10- إنشاء وحدة لقياس المؤشرات الفعلية بكل وزارة.

11- إنشاء وحدة لقياس التكاليف الفعلية بكل وزارة.

12- إنشاء وحدة مستقلة لتحديد التكاليف المعيارية للبرامج والمشاريع.

13- إنشاء وحدة بحوث ودراسات لكل من وزارة المالية ووزارة التخطيط تعني بإجراء البحوث والدراسات الخاصة بالبرامج وتقديم الرؤي المقترحة اللازمة للوزارات المعنية بشأنها.