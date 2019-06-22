ماعت: 4 منظمات تجتمع في جنيف لمناقشة أزمة عودة المقاتلين الأجانب

كتب- محمد نصار:

وصل أعضاء البعثة المشتركة لمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، صباح اليوم، إلى جنيف والتي تتكون من 4 منظمات تضم (ماعت - شركاء من

أجل الشفافية الحاصلين على الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة - التحالف الدولي للسلام والتنمية في جنيف - مجموعة الاستشارات الدولية وهي بيت خبرة في مجال حقوق الإنسان والآليات الدولية).

وقالت ماعت، في بيان، اليوم السبت، إن البعثة تضم 26 مشاركًا من 8 دول عربية وأوربية وأفريقية هم (مصر - كينيا - الصومال - إيطاليا - رومانيا - تركيا - سويسرا - لاتفيا) ويأتي على رأس مهام البعثة المشتركة بتدريب المشاركين على كيفية التعاون مع الآليات الأممية لحماية حقوق الإنسان تدريبًا تعايشيًا.

كما تناقش البعثة خلال مشاركتها في أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الواحدة والأربعون والتي تبدأ يوم الاثنين الموافق 24 يونيه 2019، أزمة عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب في بعض الدول الأوروبية والعربية والأفريقية وإن كانت إعادة تأهيلهم ممكنة، بالإضافة إلى فتح ملف الفساد في الشرق الأوسط وأثر الفساد على حقوق المرأة، وذلك بتنظيم ندوتين على هامش أعمال الدورة.

وأوضح أيمن عقيل، رئيس البعثة ورئيس مؤسسة ماعت، أن البعثة تهدف في الأساس إلى نشر السلام وتقبل الآخر والتعايش مع الثقافات المختلفة وذلك بمشاركة الأعضاء من دول وثقافات مختلفة جمعهم الاتحاد من أجل السلام واحترام حقوق الإنسان في كافة بقاع الأرض ونبذ التطرف والعنف والإرهاب.

وصرحت منة الله عبدالرؤوف، منسقة البعثة ورئيس وحدة الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان بالمؤسسة، بأن جميع المشاركين اجتمعوا تحت شعار "اتحدوا من أجل السلام" وهذا التجمع هو بداية لحدث كبير تعد له البعثة أثناء مشاركتها في أعمال الدورة في جنيف".