1.51 مليون دولار أرباح الجسر العربي للملاحة في 3 أشهر

كتب- أسامة عبدالكريم:

استعرضت الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة، برئاسة وزير النقل وبحضور المهندس إنمار الخصاونة وزير النقل الأردني، الموقف المالي للشركة خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث حققت 1.510 مليون دولار أرباح وهو ما يفوق المستهدف في الموازنة التخطيطية بنسبة 31%.

أوضحت الوزارة في بيان السبت، أن النتائج جاءت رغم تراجع معدلات سفر الركاب والسيارات والباصات والشاحنات بسبب تنفيذ الشركة خطة محكمة تمثلت في ضبط النفقات والمصاريف التشغيلية بتخفيض عدد الرحلات، وإعادة جدولتها حيث بلغ عدد الرحلات خلال هذه الفترة 392 عام 2019 مقابل 456 رحلة في 2018 بنسبة انخفاض 14%، بالإضافة لزيادة إيرادات التأجير للباخرة عمان، وكذلك استثمار السيولة المالية للشركة وتقديم خدمات متميزة للركاب وعروض تشجيعية مختلفة.

واستعرضت الجمعية، استعدادات الشركة لموسم الحج القادم من خلال عدد من الإجراءات والتدابير مثل تجهيز وصيانة ساحة الحجاج بنويبع ومجمع الركاب بالعقبة والتنسيق مع الوكيل العام في مصر، لتنظيم الحجوزات.