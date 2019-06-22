السيسي يعزي نظيره الموزمبيقي في ضحايا الأعاصير

كتب- محمد سامي:

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بـ"فيليبي جاسينتو نيوسي" رئيس جمهورية موزمبيق، متمنياً له إقامة طيبة بالقاهرة، مؤكداً تقديره البالغ للعلاقات التاريخية بين مصر وموزمبيق التى تعود إلى سبعينيات القرن الماضى.

ووجه الرئيس السيسي، في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الموزمبيقي، العزاء إلى حكومة وشعب موزمبيق في ضحايا الأعاصير التى ضربتها، مؤكداً دعم مصر الكامل لإعادة إعمار الأماكن المتضررة.

وأشار السيسي إلى أن مباحثاتهما كانت مثمرة وبناءة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، مؤكداً العزم على زيادة حجم التبادل التجاري، وزيادة برامج التدريب، قائلا إنه تم بحث عدد من الملفات مثل التشاور السياسي والدبلوماسي، وفي المجال الزراعي والأمن الغذائي.

ودعا الرئيس السيسي الدول الصديقة والمخلصة إلى مكافحة آفة الإرهاب، مشيراً إلى أنه تم التوافق على التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تواجه القارة الأفريقية.