أول رد مصري بعد انقطاع تيار الربط الكهربائي عن الأردن​

كتب- محمد صلاح:

قال مسئول بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن تعرض خط الربط الكهربائي بين مصر والأردن -الذي يبدأ من عيون موسى حتى طابا- لعطل فني تقني طارئ، مساء أمس الجمعة، نتج عنه حدوث فصل استثنائي في الكهرباء، مما أدى لتعرض بعض المناطق بالمملكة الأردنية للظلام.

وأوضح المسئول، لمصراوي، أن الخط توجد به أدوات ومعدات أتوماتيكية يتم توصيلها تلقائيًا حال حدوث أي طارئ في أي وقت من خلال رصد مكان العطل وتحديده والتعامل معه في أسرع وقت، منوهًا إلى أن المشكلة حدثت مساء أمس، وحاولت فرق من الصيانة والطوارئ معرفة السبب إلا أنها وجدت بعض الصعوبات بعد إجراء عدة تجارب أوتوماتيكية فلم يستجب الخط لها: "فما كان لها إلا الانتظار حتى صباح اليوم لتحديد السبب وبدء التعامل معه وهو ما حدث بالفعل وتم اكتشاف وجود عطل بأحد (الفيوز) نتيجة تعرضه لقطع أدى لفصل التيار الكهربائي".

وأكد المصدر، أنه تم إعادة تشغيل وعمل خط الربط الكهربائي مع الأردن بعد الانتهاء من عمليات الإصلاح والصيانة في أسرع وقت.

وأعلن أمجد الرواشدة، مدير عام شركة الكهرباء الوطنية في مملكة الأردن، صباح اليوم السبت، أن مشكلة انفصال خط الربط المصري أدى لقطع الكهرباء عن بعض مناطق بالمملكة.

وأوضح الرواشدة، أن النظام الكهربائي في المملكة تعرض عند الساعة العاشرة و12 دقيقة من الليلة الماضية إلى انفصال خط الربط الكهربائي المصري نتيجة خلل فني لدى الجانب المصري، ما أدى إلى فصل التيار الكهربائي وبشكل جزئي عن مناطق مختلفة في جميع محافظات المملكة.

وأكد الرواشدة، أن مثل هذه الأعطال الفنية الطارئة تحدث على الأنظمة الكهربائية بشكل عام، ولكنها تشكل فرصة لامتحان قدرات الشركات والكوادر الفنية للتعامل مع مثل هذه الحالات للمحافظة على استقرارية النظام الكهربائي وإعادة الاحمال بسلاسة ويسر وضمن فترات زمنية قياسية.