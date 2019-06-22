  • عاجل:أول تعليق من طلاب الثانوية العامة على امتحاني الفيزياء والتاريخ

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة وفاة محمد مرسي هجمات ناقلات النفط الطقس الاحتجاجات في السودان

    إعفاء حاملي الجوازات من تأشيرات الدخول.. مذكرات تفاهم بين مصر وموزمبيق

    02:08 م السبت 22 يونيو 2019
    إعفاء حاملي الجوازات من تأشيرات الدخول.. مذكرات تفاهم بين مصر وموزمبيق

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    كتب- محمد سامي:

    استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، فيليبى جاسينتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق، حيث عقدا جلسة مباحثات ثنائية ثم موسعة بحضور وفدي البلدين، بقصر الاتحادية.

    وشهد الرئيسان مراسم التوقيع على مذكرات تفاهم، حيث وقع سامح شكرى وزير الخارجية ونظيره الموزمبيقى مذكرة تفاهم خاصة بالتشاور السياسي، ومذكرة تفاهم خاصة بإعفاء حاملي الجوازات الخاصة والمهمة من تأشيرات الدخول.

    كما تم توقيع مذكرة تفاهم في المجال الزراعي والأمن الغذائي وقعها عن الجانب المصري سامح شكرى وزير الخارجية، ووزير الزراعة في موزمبيق إيجين لوباشينكو.

    السيسي فيليبى جاسينتو نيوسي موزمبيق تأشيرات الدخول جوازات السفر

    الخبر التالى:

    عمومية "الجسر العربي" تناقش استعداداتها لموسم الحج
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان