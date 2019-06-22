إعفاء حاملي الجوازات من تأشيرات الدخول.. مذكرات تفاهم بين مصر وموزمبيق

كتب- محمد سامي:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، فيليبى جاسينتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق، حيث عقدا جلسة مباحثات ثنائية ثم موسعة بحضور وفدي البلدين، بقصر الاتحادية.

وشهد الرئيسان مراسم التوقيع على مذكرات تفاهم، حيث وقع سامح شكرى وزير الخارجية ونظيره الموزمبيقى مذكرة تفاهم خاصة بالتشاور السياسي، ومذكرة تفاهم خاصة بإعفاء حاملي الجوازات الخاصة والمهمة من تأشيرات الدخول.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم في المجال الزراعي والأمن الغذائي وقعها عن الجانب المصري سامح شكرى وزير الخارجية، ووزير الزراعة في موزمبيق إيجين لوباشينكو.