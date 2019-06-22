"دينية النواب" تطالب "الأوقاف" بحصر جميع أراضي وأملاك الوقف

كتبت- ميرا إبراهيم:

ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها صباح اليوم السبت، طلب الإحاطة المقدم من النائبة آمال طرابية، بشأن إهدار أراضي الأوقاف لصالح بعض الأشخاص والمطالبة بحصر أراضي الأوقاف بمنية النصر محافظة الدقهلية.

وطالبت النائبة آمال طرابية، بحصر جميع أراضي وأملاك الأوقاف في مرحز منية النصر بمحافظة الدقهلية، ليتسني الاستفادة منها في الخدمات العامة للأهالي، محذرة من إهدار أموال وأراضي الوقف وتضييعها.

وأوصت لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، هيئة الأوقاف بحصر جميع أراضي وأملاك الأوقاف بمركز منية النصر، وإعداد مذكرة لرئيس مجلس النواب بهذه التوصية، وإلزام هيئة الأوقاف بتنفيذها.

وأكد الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، أهمية وضرورة الحفاظ على مال الوقف، وعدم تضييعها والحفاظ على شرط الواقف، وحل مشكلات الهيئة مع المواطنين، لافتًا إلى أن اللجنة الدينية كان لها دور مؤثر في حل الإشكالية والنزاع بين هيئتي الأوقاف والإصلاح الزراعي.

وشدد "العبد"، على ضرورة أن تسرع هيئة الأوقاف في حصر وتسجيل جميع أراضي وأملاك الوقف وإثبات ملكيتها، وعدم تعطيل تنمية المجتمع ودعم الاقتصاد المصري.

من جانبه، أكد الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية، أن هناك ضرورة ملحة لحل النزاعات الخاصة بأراضي وأملاك الأوقاف مع المواطنين، مع الحفاظ على مال الوقف، وعدم التعسف في استعمال الحق.