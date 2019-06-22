"ربنا يستر".. كيف علق طلاب الثانوية العامة على امتحاني الفيزياء والتاريخ؟

كتبت- ياسمين محمد:

تصوير- روجيه أنيس:

انتهى طلاب الثانوية العامة، من أداء الامتحان في مادتي الفيزياء والتاريخ، اليوم السبت، مؤكدين أن الامتحانين لم يخرجا من المنهج ولم تكن أسئلتهما صعبة باستثناء أسئلة المتفوفين، لكن امتحان التاريخ كان طويلًا للغاية.

وأدى طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة "العلوم والرياضيات"، اليوم السبت، الامتحان في مادة الفيزياء، بإجمالي عدد 390 ألفا و203 طلاب. فيما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة التاريخ، بإجمالي عدد: 261 ألفًا و653 طالبًا.

وقالت الطالبة يمنى أحمد، بلجنة مدرسة المنيرة الإعدادية، بالسيدة زينب، إن امتحان الفيزياء كان سهلا على غير العادة، مشيرة إلى وجود سؤالين تقريبا بهما أفكار غير مباشرة، ولكن بشكل عام لم يخرج الامتحان عن المنهج المقرر.

ولفتت إلى أن الامتحان تكون من 40 سؤالًا، وأن الوقت كان كافيا للإجابة: "أنا حليت وراجعت وكان فاضل ربع ساعة على الوقت"، لافتة إلى أن بعض الأسئلة جاءت من امتحانات الأعوام الماضية "فيه أسئلة كانت من امتحان 2015 و2017".

وأضافت الطالبة نورهان عمر، أن جميع المسائل التي وردت في امتحان الفيزياء كانت بسيطة ولا تحتاج إلى مجهود كبير في حلها: "الامتحان كان سهل بشكل مريب ربنا يستر من الكيمياء".

ولفتت الطالبة سندس محمد إلى أن الامتحان "جيد" باستثناء بعض الأسئلة التي تحتاج إلى تفكير.

وبالنسبة لامتحان التاريخ، اختلف الطلاب فيما بينهم، فالبعض أكد سهولة الامتحان، وآخرين اشتكوا من صعوبة بعض الأسئلة ولكن بشكل عام اتفق الطلاب على أن الامتحان كان طويلا للغاية.

وقالت الطالبة منى عماد إن الامتحان كان سهلا ولم يخرج من المنهج المقرر ولكنه كان طويل للغاية: "الامتحان 40 سؤال ومحتاج كتابة كتير".

وأضافت الطالبة عهد محمود، أن بعض الأسئلة لم ترد في المذكات الخاصة بالدرس الخصوصي: "كان المفروض نذاكر من الكتاب لإن السؤال اللي خارج مذكرة المدرس ماعرفتش أحل فيه حاجة خالص"

ولفتت الطالبة لينا باسم، إلى أن الامتحان كان "جيد" باستثناء بعض الأسئلة غير المباشرة، ولكنه بشكل عام لم يخرج من المنهج.

وانطلق ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 /2019، اعتبارا من السبت الموافق 8 يونيو 2019، ويستمر حتى 3 يوليو المقبل.​