للموظفين.. "اعرف إذا كنت هتترقى ولا لأ" عبر الرابط التالي

كتب- محمد نصار:

أصدر الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القرار رقم 65 لسنة 2019 بشأن تسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.

ونص القرار على أن يُرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2019 مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها، اعتبارًا من 1/7/2019، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوًى وظيفيًا واحدًا.

وينشر مصراوي رابط الموقع الذي أطلقه جهاز التنظيم والإدارة لجميع الموظفين، والذي يمكن من خلاله معرفة استحقاق كل موظف للترقية من عدمه، من خلال إدخال البيانات الخاصة بالموظف.اضغط هنا