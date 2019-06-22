مقابل 1600 جنيه رسوم على السيارة.. القاهرة تسمح للتاكسي الأبيض بتركيب شاشات إعلانية

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر بمحافظة القاهرة، عن تفاصيل موافقة اللجنة العليا للإعلانات بالمحافظة على وضع شاشات إعلانية على سيارات التاكسي الأبيض خلال الفترة المقبلة في كافة شوارع العاصمة.

وقال المصدر، لمصراوي، اليوم السبت، إن اللجنة وافقت لشركتين على وضع شاشات إعلانية مقابل الحصول على رسوم ومبالغ مادية تحصل لصالح صندوق المحافظة.

وأوضح المصدر، أن المحافظة وفق هذا الاتفاق ستحصل على 1600 جنيه من كل سيارة تاكسي أبيض في العام مقابل السماح بتركيب هذه الشاشات.

وتابع المصدر: "توجد الكثير من الاشتراطات الخاصة بالإعلانات منها ألا تكون الإعلانات متحركة بحيث لا تغيير بشكل مستمر، كما ستتم مراجعة السيارات كل فترة للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات الموضوعة، ومنها عدم التسبب في إزعاج المواطنين".​