على "فيسبوك وواتس آب".. تداول أجزاء من امتحاني الفيزياء والتاريخ للثانوية

كتبت- ياسمين محمد:

تداولت صفحات الغش الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أجزاء من امتحاني: الفيزياء والتاريخ، اللذين يؤديهما طلاب الثانوية العامة، اليوم السبت، بعد نحو نصف ساعة من بدء الامتحان.

ونشرت الصفحات صور الأسئلة، وبدأت الإجابة عليها، وتناقلتها بعض المجموعات على تطبيق "واتساب"

وقال مصدر مطلع بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، إن فريق الغش الإلكتروني، يتابع الأسئلة المتداولة للتحقق من صحتها، وفي حال التأكد منها يجري تتبع مصدر نشر الامتحان لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا أن تداول الأسئلة بعد بدء زمن الإجابة ليس تسريبًا.

ويؤدي طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة "العلوم والرياضيات"، اليوم السبت، الامتحان في مادة الفيزياء بإجمالي عدد: 390 ألفا و203 طالبا.

بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة التاريخ بإجمالي عدد: 261 ألفا و 653 طالبا.

وبدأ الامتحانان في تمام التاسعة صباحا، ويستمران حتى الثانية عشرة ظهرا.

وأعلن خالد عبد الحكم، نائب رئيس امتحان الثانوية العامة، تخصيص الأرقام التالية للتواصل مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة للعمل على سرعة حل المشكلات التي قد تطرأ خلال أعمال الامتحانات سواءً من الطلاب أو من العاملين بلجان سير الامتحان، وهي: 27957305، و27941089، و27957592، و27957628، كما جرى تخصيص خط ساخن (19151) لغرفة عمليات الإدارة المركزية للأمن، ورقم للفاكس هو (27957431).

وانطلق ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي 2018- 2019، اعتبارا من السبت الموافق 8 يونيو 2019، ويستمر حتى 3 يوليو المقبل.