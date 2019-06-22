"الزراعة" تكشف حقيقة إصابة الطماطم بمرض مسرطن

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد جبر، مدير معهد البساتين بوزارة الزراعة، إن ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إصابة محصول الطماطم في مصر أو ما يتم تصديره، بمرض مسرطن، عاري تمامًا عن الصحة.

وأوضح جبر لمصراوي، اليوم، أن الأبيض الذي في قلب الثمرة "مرض فسيولوجي".

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حالة من الجدل خلال الأيام الماضية؛ بشأن إصابة محصول الطماطم بمرض مسرطن.

وقال "جبر"، إن القلب الأبيض للطماطم "ظاهرة"، علميًا يطلق عليها "مرض"، ولكنها لا تسبب أي أضرار سلبية على المواطن بأي شكل من الأشكال.

وأوضح، أن السبب في هذه الظاهرة الارتفاع الحاد في درجة الحرارة، والذي يتسبب في نقص صبغة "اليكوبيين"، وهي المادة التي تجعل حبه الطماطم لونها أحمر، وبالتالي ينتج عنها انتشار لون أبيض في قلب الثمرة.

وتابع: "المحصول العام الحالي في أفضل حال وهذه الظاهرة تحدث في كل الدول التي تزرع المحصول وتتأثر بارتفاع درجة الحرارة".​