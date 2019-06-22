السيسي يتحدث عن عودة الجمهور للملاعب: "نريد شبابنا أن يتواجدوا"

تعرف على الشخصيات التي ظهرت في المقصورة الرئيسية باستاد القاهرة

كتب- محمد قاسم:

وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعودة الجماهير للملاعب مجددًا في مباريات الكأس والدوري بعد نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنظيم حضور الجماهير.

وقال السيسي في تصريحات على هامش افتتاح مباراة أمم أفريقيا: "هذا هو الشكل الذي نريده، وأتصور أنه بعد الإجراءات الجديدة سواء التذاكر أعتقد أن هناك فرصة إن بطولة الدوري والكأس ياخدوا وضعها وشبابنا يحضر المباريات بالشكل الذي رأيناه في مباراة الافتتاح".

وأضاف: "نحن نريد شبابنا أن يتواجدوا في المباريات ويشجعوا مثلما رأينا اليوم، هذا مانريده"، موجهًا حديثه للشباب: "كل ده علشانكم".

وكان الرئيس أعطى إشارة انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية مساء الجمعة.

وقال السيسي، خلال كلمته من استاد القاهرة: "بسم الله الرحمن الرحيم، شعب مصر العظيم أشقائنا شعوب الدول الأفريقية العريقة، أسمحوا لي في البداية أن أرحب بكم جميعا وبالأخوة الأعزاء أبناء قارتنا الأفريقية الغالية في وطنهم الثاني مصر، متمنيًا لكم جميعًا التوفيق على بركة الله أعلن افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية، البطولة الثانية والثلاثين لكرة القدم".

وحضر الحفل، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ورئيس الاتحاد الدولي.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، استاد القاهرة الدولي لحضور افتتاح أمم أفريقيا ومباراة المنتخب المصري وزيمبابوي، وامتلأ الإستاد عن آخره بالجماهير، حيث عادت بطولة أمم إفريقيا لأحضان القاهرة بعد غياب 13 عاماً.