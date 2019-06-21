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    بالصور- نص كلمة السيسي في حفل افتتاح أمم أفريقيا

    09:47 م الجمعة 21 يونيو 2019
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    كتب- محمد قاسم:

    تصوير- أسامة عبدالنبي:

    أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية مساء اليوم الجمعة.

    وقال السيسي، خلال كلمته من "ستاد القاهرة": "بسم الله الرحمن الرحيم، شعب مصر العظيم أشقاءنا شعوب الدول الأفريقية العريقة، اسمحوا لي في البداية أن أرحب بكم جميعا وبالإخوة الأعزاء أبناء قارتنا الأفريقية الغالية في وطنهم الثاني مصر، متمنيًا لكم جميعًا التوفيق على بركة الله أعلن افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية، البطولة الثانية والثلاثين لكرة القدم".

    وحضر الحفل، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

    ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، "ستاد القاهرة الدولي" لحضور افتتاح أمم أفريقيا ومباراة المنتخب المصري وزيمبابوي.

    وامتلأ الإستاد عن آخره بالجماهير، حيث عادت بطولة أمم إفريقيا لأحضان القاهرة بعد غياب 13 عاماً.

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    الصفحة الرسمية للرئيس "السيسي" تننشر صور افتتاح أمم أفريقيا بـ"ستاد القاهرة"
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