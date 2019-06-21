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    الكنيسة تنفي وقف الرحلات والمؤتمرات في الصيف

    06:57 م الجمعة 21 يونيو 2019
    الكنيسة تنفي وقف الرحلات والمؤتمرات في الصيف

    الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

    كتب-إسلام ضيف:

    نفت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية الإخبارية، بإيقاف الرحلات والمؤتمرات الكنسية خلال فترة الصيف.

    وقالت القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، في بيان الجمعة، إن هذه المعلومات والأخبار غير صحيحة جملةً وتفصيلًا، وأهابت بوسائل الإعلام كافةً الالتزام بأمانة الكلمة وتحري الدقة فيما ينشر، والاضطلاع بالمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم.

    واختتم المتحدث باسم الكنيسة بيانه: "نصلي أن يحفظ الله مصر والمصريين من كل سوء".

    الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فصل الصيف بولس حليم المؤتمرات الرحلات

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