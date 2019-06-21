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    مفتي الجمهورية يدين التفجير الانتحاري في بغداد

    06:53 م الجمعة 21 يونيو 2019
    مفتي الجمهورية يدين التفجير الانتحاري في بغداد

    الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

    كتب - محمود مصطفى:

    أدان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، العملية الإرهابية الدنيئة التي قام بها انتحاري فجَّر نفسه بحزام ناسف اليوم داخل حسينية في منطقة البلديات شرقيَّ العاصمة العراقية بغداد؛ مما أسفر عن سقوط 40 ضحية ما بين قتيل وجريح.

    وأكد علام، أن الجماعات الإرهابية تسعى لزرع الفرقة والطائفية والصراع بين أبناء الوطن الواحد من أجل إضعاف بنيته لتعم الفوضى ويسهل السيطرة عليه.

    ودعا علام الشعب العراقي إلى الوقوف صفًّا واحدًا في مواجهة التطرف والإرهاب، وألا يجعلوا للفتنة طريقًا إليهم.

    وتوجه المفتي بخالص العزاء والمواساة إلى الشعب العراقي وأسر الضحايا، داعيًا الله أن يرحمهم ويلهم أهليهم الصبر والسلوان.

    شوقي علام مفتي الجمهورية تفجير الإرهاب العراق بغداد

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