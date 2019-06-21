​رئيس جامعة عين شمس: حافظنا على مركزنا في تصنيف "QS" الإنجليزي

كتب- محمد قاسم:

قال عبدالوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، إن الجامعة احتفظت بمكانها ضمن قائمة أفضل ألف جامعة على مستوى العالم في أحدث تقرير أصدره تصنيف الجامعات "QS" لعام 2020.

وأضافت الجامعة في بيان اليوم، أنها مازالت الجامعة المصرية الوحيدة التي حصلت على أعلى تقييم فى تصنيف "QS Stars" الشامل للجامعات، حيث حصلت الجامعة على (أربع نجوم) في العام 2018.

وأوضح أن حفاظ الجامعة على كونها صاحبة أعلى تقييم بين الجامعات المصرية فى تصنيف "QS Stars" يعد إنجازًا حقيقيًا للجامعة، حيث يعد هذا التصنيف شاملاً لكافة النواحى والمجالات الأكاديمية والتعليمية واللوجستية والبحثية بالجامعات الخاضغة لهذا التصنيف، ليس هذا فحسب بل يشمل هذا التصنيف قياس السمعة الدولية للجامعة من خلال عدد معارفها الأكاديميين حول العالم.

وأضاف أن معايير هذا التصنيف دفعت إدارة الجامعة منذ عام 2014 لاتخاذ على عاتقها حافز التحدى للخضوع لهذا التصنيف، رغبة من إدارة الجامعة فى الوقوف الفعلى على تقييم شامل للجامعة دون محاباة، والتعرف على نقاط القوة ومواطن الضعف بها.

وقال إن الجامعة نجحت كأول جامعة مصرية تخضع لهذا التقييم وتحصل على (ثلاث نجوم ) فى العام 2015، ومن هنا جاء إصرار الجامعة على الخضوع الدورى لتصنيف "QS Stars"، وذلك بعد قيامها بتحسين العديد من نقاط الضعف التى أظهرتها نتيجة التقييم فى 2015، وقد توجت الجامعة مجهوداتها بحصولها على (أربع نجوم ) فى العام 2018.