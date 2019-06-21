الصحة: تخصيص الخط الساخن "998" للطوارئ بـ 3 لغات خلال أمم أفريقيا

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة، وضع اللمسات الأخيرة لخطة التأمين الطبي لبطولة كأس الأمم الأفريقية، بهدف مراجعة خطط الطوارئ والخدمات الإسعافية البرية، والنهرية، والجوية، واستعدادات القطاعي الوقائي والعلاجي.

وأكدت الصحة -في بيان اليوم- جاهزية جميع المستشفيات في المحافظات الأربعة التي ستقام عليها مباريات البطولة وهي "القاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية"، حيث تم تأمين مواقع الملاعب (المباريات والتدريب) والتأمين الطبي للجماهير من خلال توفير سيارتي إسعاف داخل الملعب و٨ سيارات في محيط الملعب الخارجي، بالإضافة إلى الدعم الإسعافي من القطاعات المجاورة، كما تم تأمين الوفود ومقرات إقامة المنتخبات المشاركة بتوفير سيارة إسعاف لكل فندق بالإضافة إلى سيارة إسعاف مصاحبة لكل فريق.

وأوضح الوزارة أنه تم تخصيص الخط الساخن رقم ٩٩٨ للحالات الطارئة باللغات "الإنجليزية والفرنسية" حيث يتلقى الخط الساخن جميع الاستفسارات من كافة المحافظات، مضيفًا أنه سيتم توزيع منشورات بذلك في المطارات والفنادق التي يقيم فيها وفود الدول الأجنبية، كما تم عقد غرفة مركزية للطوارئ على مدار ٢٤ ساعة للتواصل مع المستشفيات ومتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي، بصفة يومية،بالإضافة إلى استقبال البيانات في حالة وجود مصابيين، وحصر عدد البلاغات من خلال نظام مميكن.

وأضاف البيان أنه تم توفير 10 سيارات إسعاف مجهزة بعناية فائقة موزعة على المطارات والمعابر البرية والبحرية تحوي "جهاز صدمات، جهاز تنفس صناعي، جهاز مراقبة عمليات حيوية Monitor، حقيبة طوارئ متقدمة، ونقل آمن وعزل للحالات المرضية المعدية".

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع مديري المدريات في المحافظات لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من خلال مراقبة الأغذية والمياه وترصد الأمراض المعدية ورصد الحالات المرضية في الفنادق وأماكن إقامة الوفود المشاركة في البطولة والمطاعم المحيطة، مضيفًا أنه تم تحديد (2) مستشفى متخصصة بكل محافظة من المحافظات المقام عليها البطولة، حيث تم إخلاء 30% من أسرة المستشفيات المعنية في التخصصات الحرجة والجراحية والحروق، فضلا عن توفير مخزون كافي من الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم ومشتقاته بكميات إضافية، كما تم التأكيد على تواجد الفرق الطبية على مدار الساعة ورفع درجة الاستعداد في تلك على المستشفيات للقصوى خلال فترة البطولة.​