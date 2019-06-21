"800 ألف موظف استعلموا".. ضغط كبير على الموقع الإلكتروني للترقيات

كتب- إسلام ضيف:

قال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن أكثر من 800 ألف موظف تمكنوا من معرفة موقفهم من التسكين والترقية حتى الآن من خلال الموقع الإلكتروني الذي تم إطلاقه، أمس الخميس.

وأعرب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن بالغ سعادته بتقديم خدمة إلكترونية متميزة، طالبًا ممن لم يتمكنوا من الدخول إلى الموقع إعادة المحاولة نظرًا للإقبال والضغط الشديد، من خلال الدخول على اضغط هنا.

وكان صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أصدر قرارا رقم 65 لسنة 2019 بشأن تسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بحسب بيان سابق من الجهاز اليوم.

ونص القرار على أن يحدد المستوى الوظيفي لكل موظف وأقدميته فيه طبقا للوضع في 2 نوفمبر 2016، استنادا إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية، مع احتفاظه بالأقدمية في المستوى الوظيفي بعد التسكين، وتقع المسئولية كاملة على عاتق المسئولين بالوحدة.

ويرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2019 مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها، وفقا لجدول مرفق بالقرار اعتبارا من أول يوليو المقبل، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحدا.​