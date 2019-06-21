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    التعليم العالي: 5 جامعات مصرية ضمن الأفضل بتصنيف "QS"

    02:52 م الجمعة 21 يونيو 2019
    التعليم العالي: 5 جامعات مصرية ضمن الأفضل بتصنيف "QS"

    وزارة التعليم العالي

    كتب - محمد قاسم:

    استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا حول نتيجة تصنيف الجامعات Quacquarelli Symonds, QS البريطاني لعام 2020، ويشمل ترتيب أفضل 1000 جامعة في العالم من حوالي 30 ألف جامعة ومعهد عالي في 238 دولة، حيث ضم التصنيف الجامعة الأمريكية في القاهرة، وأربع جامعات مصرية.

    وحازت الجامعة الأمريكية في القاهرة المرتبة (395 عالميا)، ثم جامعة القاهرة في المركز (521 – 530)، تلاها ثلاث جامعات فى الترتيب (801 – 1000) وهى جامعات (عين شمس -الإسكندرية - أسيوط).

    وأشار التقرير إلى أن تصنيف الجامعات العالمي QS يعتمد في تقييمه على التميز في البحث العلمي، واستطلاع أراء أكثر من 40 ألف من الخبراء في الجامعات والهيئات البحثية العالمية ومسؤولي التوظيف وأصحاب الشركات والأعمال وإتاحة فرص عمل مناسبة للخريجين؛ ونسبة الأساتذة مقارنة بعدد الطلاب، وعدد الأساتذة والطلاب الدوليين.

    وشدد التقرير على ضرورة الاهتمام بإدراج الجامعات المصرية في أنظمة تصنيف الجامعات العالمية المختلفة لما في ذلك من أهمية لخريجي الجامعات المصنفة عالمياً، حيث يسهل الحصول على وظائف متميزة في سوق العمل نظراً لسمعة الجامعة الطيبة، ووضع معلومات مفيدة عن إمكانيات الجامعات التعليمية والبحثية وخدماتها للمجتمع على موقع التصنيف مما يجعل معظم الجامعات حريصة على أن تدرج ضمن هذه التصنيفات وتتسابق فيها وتفتخر بذلك بين نظيراتها.

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