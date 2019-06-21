رئيس التنظيم والإدارة يشارك في احتفالية اليوم الأفريقي للخدمة العامة بكينيا

القاهرة - أ ش أ:

يشارك الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في الاحتفالية السابعة لليوم الأفريقي للخدمة العامة بالعاصمة الكينية نيروبي ، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 23 يونيو الجاري.

ويشارك في الاحتفالية وزراء الخدمة المدنية في القارة الأفريقية.