  • عاجل:افتتاح كأس الأمم الأفريقية.. أجواء وكواليس (تغطية مباشرة)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة وفاة محمد مرسي هجمات ناقلات النفط تذاكر المترو أسعار الليمون الطقس الاحتجاجات في السودان

    رئيس التنظيم والإدارة يشارك في احتفالية اليوم الأفريقي للخدمة العامة بكينيا

    02:05 م الجمعة 21 يونيو 2019
    رئيس التنظيم والإدارة يشارك في احتفالية اليوم الأفريقي للخدمة العامة بكينيا

    الدكتور صالح الشيخ رئيس جهاز التنظيم والإدارة

    القاهرة - أ ش أ:

    يشارك الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في الاحتفالية السابعة لليوم الأفريقي للخدمة العامة بالعاصمة الكينية نيروبي ، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 23 يونيو الجاري.

    ويشارك في الاحتفالية وزراء الخدمة المدنية في القارة الأفريقية.

    هذا المحتوى من

    صالح الشيخ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ليوم الأفريقي العاصمة الكينية نيروبي

    الخبر التالى:

    بيان عاجل أمام النواب لحظر استخدام الأكياس البلاستيكية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان