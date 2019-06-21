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    سفيرة كوبا بالقاهرة تبحث التعاون مع مصر في مجال البيئة

    01:59 م الجمعة 21 يونيو 2019
    سفيرة كوبا بالقاهرة تبحث التعاون مع مصر في مجال البيئة

    وزارة البيئة المصرية

    كتب- محمد نصار:

    التقت سفيرة دولة كوبا في القاهرة تانيا أجيار، بمسئولى وزارة البيئة؛ لمناقشة البدء فى التعاون المشترك في مجال البيئة، في ظل تشابه عدد من التحديات البيئية التى تواجه البلدين، حيث أشارت السفيرة الكوبية إلى اهتمام بلادها بموضوع تمويل آثار تغيرات المناخ.

    ورحبت وزارة البيئة، في بيان الجمعة، بالتعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال البيئة بين البلدين وتقديم مصر الدعم الفنى اللازم في الموضوعات البيئية الملحة، ومنها إدارة المياه وخطط الإدارة المتكاملة للسواحل والحفاظ على جودة المياه، خاصة في ظل ما حققته مصر من خطوات جادة فيه.

    وأكدت سفيرة كوبا، أن التعاون المرتقب سيكون أول تعاون ثنائى بين البلدين في مجال البيئة، وشددت على تطلع بلادها إلى هذا التعاون خاصة في ظل ما تشهده مصر من خطوات ثابتة في تحقيق التنمية والتعاون المشترك بين قطاعات التنمية، مضيفة تطلعها للاستفادة من الخبرات المصرية في مجال البيئة.

    وزارة البيئة المصرية سفيرة كوبا بالقاهرة تانيا أجيار تغيرات المناخ التلوث البيئي

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