شكري يعود للقاهرة بعد المشاركة باجتماع الشركاء الإقليميين للسودان

كتب - طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الجمعة، سامح شكري وزير الخارجية، عائدًا من أديس أبابا بعد المشاركة في اجتماع الشركاء الإقليميين للسودان.

قالت مصادر مطلعة، إنه تم إنهاء إجراءات وصول سامح شكري، من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار، بعد وصوله على الرحلة الأثيوبية القادمة من أديس أبابا.

شارك سامح شكري وزير الخارجية، في اجتماع الشركاء الإقليميين للسودان، أمس الخميس، وأكد أن السبيل الوحيد للحل في السودان هو العودة إلى الحوار الشامل الجامع بين مختلف القوى السياسية والتوصل لحل سياسي يرضي جميع الأطراف ويحقق تطلعات الشعب السوداني ويحافظ على أمن وسلامة السودان ومقدراته ومؤسساته ووحدته.

شدد شكري على أن الخلاف والتناحر لن يفضي إلى الحل المنتظر لبناء مستقبل جديد للشعب السوداني، موضحا أن الاجتماع يأتي استكمالا للمسيرة التي بدأها الشركات الإقليميين سويًا في القمة التشاورية، التي عقدت بالقاهرة في 23 إبريل الماضي، وتم الاتفاق خلالها على عقد اجتماع لمواصلة تنسيق الجهود للوقوف بجانب السودان الشقيق لتحقيق الانتقال الديمقراطي والاستقرار.