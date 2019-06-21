  • عاجل:الأرصاد توجه تحذيرات ونصائح مهمة لجماهير مباراة افتتاح أمم أفريقيا (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة وفاة محمد مرسي هجمات ناقلات النفط تذاكر المترو أسعار الليمون الطقس الاحتجاجات في السودان

    رئيس "المعاهد الأزهرية": 25 ألف تلميذ تقدموا للالتحاق بالمعاهد خلال 3 أيام

    09:03 ص الجمعة 21 يونيو 2019
    رئيس "المعاهد الأزهرية": 25 ألف تلميذ تقدموا للالتحاق بالمعاهد خلال 3 أيام

    الشيخ علي خليل

    القاهرة- أ ش أ:

    قرر الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية السماح لأولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم بالمعاهد الأزهرية، ممن تعثر تقديمهم عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك لمرحلة رياض الأطفال، والصف الأول الإبتدائي، تقديم طلباتهم يدويا.

    وقال الشيخ علي خليل - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن هذا القرار جاء تيسيرا على أولياء الأمور، حيث يتوجه ولي الأمر بشهادة ميلاد نجله إلى المعهد الراغب التسجيل به، ويقوم المعهد بتقديمها إلى المنطقة الأزهرية إلكترونيا.

    وأشار إلى أن هناك كثافة عالية على التقديم خلال هذا العام، حيث تقدم حتى الآن في الثلاثة أيام الأولى من فترة التقديم التي تستمر لشهرين 25 ألف تلميذ.

    وكان قطاع المعاهد قد فتح باب التقدم إلكترونيًّا لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الابتدائية الأزهرية بأنواعها (العادية – النموذجية - الخاصة)، للعام الدراسي 1440 - 1441 هـ / 2019 - 2020م، منذ يوم السبت الماضي، في إطار الخطوات العملية التي يخطوها الأزهر في مجال التحول الإلكتروني ومنظومة التنسيق الإلكتروني.

    هذا المحتوى من

    Asha
    قطاع المعاهد الأزهرية علي خليل المعاهد الأزهرية مرحلة رياض الأطفال الصف الأول الإبتدائي
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان