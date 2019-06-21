انطلاق أمم أفريقيا وقوافل دعوية للأوقاف- أخبار متوقعة

القاهرة- أ ش أ:

تنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم في نسختها الـ32، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة ما بين 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، ضمن أهم الأخبار المتوقعة، اليوم، ونرصدها في السطور التالية:

القاهرة.. تنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم في نسختها الـ32، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة ما بين 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.

القاهرة.. تطلق وزارة الأوقاف 3 قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف، إلى محافظات مطروح والمنيا والبحيرة، في إطار اهتمام الوزارة بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية.

الطور.. تنظم مديرية الشئون الصحية بمحافظة جنوب سيناء، قافلة طبية إلى قرية الطرفة بمدينة سانت كاترين.

القاهرة.. يقيم مركز إبداع "بيت السحيمي" التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، عرضًا للأراجوز وخيال الظل بعنوان "الفلاح الفصيح"، وذلك في السابعة والنصف مساء.