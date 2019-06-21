نشاط الرئيس السيسي والشأن المحلي يتصدران عناوين صحف القاهرة

القاهرة- أ ش أ:

استحوذ نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي وقضايا الشأن المحلي على عناوين الصحف المصرية الصادرة اليوم (الجمعة).

وتحت عنوان "السيسي في أثناء لقائه رئيس مجلس النواب الروماني: استقرار الدول العربية والإفريقية ركيزة لمواجهة الهجرة غير المشروعة لأوروبا"، ذكرت صحيفة الأهرام أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن تدعيم الاستقرار في الدول العربية والإفريقية يتعين أن يشكل ركناً أساسياً في استراتيجية مواجهة تدفقات الهجرة غير المشروعة إلى القارة الأوروبية.

وأضافت أن الرئيس أوضح أيضا أن ظاهرة مكافحة الإرهاب أضحت تمثل تحدياً للعالم بأسره، مؤكداً ضرورة أن تشمل الجهود الدولية لمواجهتها جميع الجماعات والتنظيمات الإرهابية دون تمييز، في ضوء الترابط الفكري والعقائدي والتنظيمي بين جميع هذه التنظيمات وانتهاجها خطابا يحض على الكراهية والعنف تجاه الآخر.

وأشارت "الأهرام" إلى أن تصريحات الرئيس جاءت خلال لقائه أمس مع مارتشيل تشولاكو رئيس مجلس النواب الروماني، وذلك بمقر البرلمان في بوخارست.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة قوله إن تشولاكو رحب بالرئيس خلال زيارته للبرلمان الروماني، مشيرا إلى أن تلك الزيارة تؤكد اهتمام الرئيس بالتعاون مع رومانيا على المستويين الحكومي والشعبي، مؤكداً ما يكنه الشعب الروماني من احترام للشعب المصري وما يربطهما من علاقات تاريخية، مع الإعراب عن تطلعه لأن تمثل زيارة الرئيس تدشيناً لمرحلة جديدة من التعاون المثمر بين البلدين.

وتحت عنوان "السيسي: العلاقات المصرية الرومانية راسخة وقائمة على الاحترام المتبادل"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد تقديره لمتانة وقوة علاقات الصداقة بين مصر ورومانيا الممتدة على مدار أكثر من مائة عام، والتي ظلت راسخة وثابتة رغم ما مرت به البلدان من متغيرات سياسية واقتصادية، مشيرا إلى أن تلك العلاقات قائمة على أساس من الاحترام والتقدير المتبادل والانفتاح على التعاون في مختلف المجالات.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس أكد على الاهتمام الذي توليه مصر بتعزيز التعاون البرلماني بين البلدين للمساهمة في تعظيم التواصل وإثراء البعد الشعبي في العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر ورومانيا، مشيداً في هذا الصدد بحرص البرلمان الروماني على المداومة على إنشاء جمعية للصداقة المصرية الرومانية عند تجديد ولايته الدستورية.

وأوضحت "الأخبار" أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسي أمس مع كالين بوبيسكو تيريتشانو رئيس مجلس الشيوخ الروماني، وذلك بمقر البرلمان في بوخارست.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قوله إن رئيس مجلس الشيوخ الروماني رحب بالرئيس، منوهاً إلى عمق الروابط التي تجمع الشعبين المصري والروماني، ومشيداً بما شهدته العلاقات الثنائية من طفرة خلال الفترة الأخيرة من خلال الزيارات عالية المستوى المتبادلة، معربا عن تطلعه لبحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين.

وفي السياق نفسه، وتحت عنوان "الرئيس: نتطلع لتنمية التعاون بين بلدينا والتنسيق في مكافحة الإرهاب"، ذكرت "الأخبار" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد تطلع مصر لتنمية التعاون الثنائي مع رومانيا في مختلف المجالات، والحرص على تعزيز التنسيق والتشاور معها إزاء القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وأضافت الصحيفة أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسي أمس، بمقر إقامته في بوخارست، الفريق أول نيكولاي لونيل، رئيس أركان القوات المسلحة الرومانية.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قوله إن رئيس أركان القوات المسلحة الرومانية أعرب عن سعادته بزيارة الرئيس إلى رومانيا والالتقاء به، مؤكداً عمق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، ومشيداً بالإنجازات التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية في مختلف المجالات، والنجاحات التي تتحقق على صعيد مكافحة الإرهاب من خلال العملية الشاملة "سيناء 2018".

وتحت عنوان "مدبولي يتفقد أبراج منطقة الأعمال والحي الحكومي بالعاصمة الإدارية"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تفقد أمس، الموقف التنفيذي لمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تنفذها شركة «CSCEC الصينية» وتضم 20 برجاً، يتوسطها البرج الأيقوني، أعلى برج بإفريقيا، وكان برفقته بالزيارة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولو الوزارة، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والشركة الصينية.

وأضافت الصحيفة أن مدبولي استمع إلى شرح حول الموقف التنفيذي للعمل في الأبراج، حيث تمت الإشارة إلى تقدم أعمال اللبشة المسلحة والخرسانات، وأشار استشاري المشروع إلى أنه خلال أسبوعين سيتم التعاقد على أعمال الواجهات الخارجية لعدد 15 برجا من إجمالي المشروع، كما شاهد رئيس الوزراء ومرافقوه عينات تشطيب واجهات البرج الأيقوني.

ونقلت "الأهرام" عن وزير الإسكان قوله إن البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة بارتفاع 385 متراً، ويُعد أعلى برج في إفريقيا، حيث ستتعدد استخدامات البرج بين الأنشطة التجارية والسكنية والفندقية.

وأوضحت أن الدكتور مصطفى مدبولي كلف بتكثيف العمل والمعدات بالموقع، والإلتزام بالبرامج الزمنية المحددة للتنفيذ، مشيرا إلى أهمية هذا المشروع.

وتحت عنوان "انطلاق المؤتمر الإقليمي للقضاء على زواج الأطفال وختان الإناث"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن المؤتمر الإقليمي للقضاء على زواج الأطفال وختان الإناث، انطلق أمس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة الخارجية وقومي الطفولة والأمومة والاتحاد الأفريقي، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومنظمات الأمم المتحدة وهيئة "بلان إنترناشيونال".

ونقلت الصحيفة عن الدكتورة مايا مرسي تقديمها خلال كلمتها أسمى معاني الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعاية المؤتمر المهم، وما يقدمه للفتاة والمرأة المصرية والإفريقية في ظل رئاسته الاتحاد الإفريقي، مؤكدة أن مصر أوفر حظا في ظل وجود قيادة سياسية موفقة ومساندة لقضايا المرأة والطفولة، وأن تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث خطوة مهمة للعمل معا من أجل مصر.

وأضافت أن مصر تنتهج سياسات تمكين الفتيات بالمعلومات والمهارات والدعم، وتثقيف وحشد وتوعية الآباء وأفراد المجتمع، وتحسين وصول الفتيات إلى التعليم عالي الجودة، وتقديم الدعم الاقتصادي والحوافز للفتيات وعائلاتهن وتشجيع القوانين والسياسات الداعمة، ورفع الوعي لتغيير السلوك وإشراك الرجال، والاعتماد على قادة الفكر الديني المتطور لتبديد أسطورة أن ختان الإناث ضرورة دينية وأن زواج البنات في سن صغيرة حماية أو "سترة".

وتحت عنوان "5.6% زيادة في النمو الاقتصادي و8.4% انخفاضًا في البطالة بمصر"، ذكرت "الجمهورية" أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أكدت زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى 5.6% حتى آخر ربع العام المالي الحالي وهو أكبر معدل نمو خلال العشر سنوات الأخيرة.

ونقلت الصحيفة عن الوزارة قولها، في فعاليات اليوم الأخير لمؤتمر "المدن الإفريقية قاطرة التنمية المستدامة"، إنه ترتب على ذلك انخفاض معدل البطالة إلى 8.4% بعد أن كان 13%، مضيفة أنه تم عمل العديد من الإصلاحات التشريعية في مجالات الاستثمار والمشروعات الصغيرة وتبسيط الإجراءات اللازمة لإقامة مشروعات تنموية في المحافظات مع الاهتمام بدعم وبناء القدرات البشرية، مشيرة إلى ارتباط رؤية مصر 2030 بالأجندة الإفريقية 2063.