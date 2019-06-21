بـ5 طرق.. كيف تشاهد مباراة افتتاح أمم أفريقيا في المنزل مجانًا؟

كتب- مصطفى علي:

تنطلق اليوم الجمعة بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، وأطلقت الهيئة الوطنية للإعلام بالتعاون مع مجموعة إعلام المصريين، قناة تايم سبورتس التي تبث البطولة على التردد الأرضي.

واستعدت القناة للبطولة على أعلى مستوى مستعينة بنخبة من المعلقين والمحللين من نجوم كرة القدم العالميين أبرزهم الكاميروني صامويل إيتو والإيفواري ديديه دروجبا، فيما عززت "الوطنية للإعلام" من تقنية البث الرقمي من خلال تقوية الشبكات بمختلف محافظات مصر لاستقبال البث الرقمي لقناة تايم، بعدما طرحت إحدى الشركات أجهزة استقبال البث الرقمي بالأسواق الأسبوع الماضي.

ويبحث ملايين المصريين عن طرق مشاهدة البطولة عبر القناة وبثها الأرضي بأقل تكلفة ممكنة، ويستعرض مصراوي، أبرز الطرق لاستقبال البث الأرضي لقناة تايم لمشاهدة البطولة من المنزل كالتالي:

1- شراء وتركيب أجهزة استقبال البث الرقمي التي تم طرحها بالأسواق، ويبلغ سعر الداخلي منه 399 جنيهًا، والخارجي منه 699 جنيهًا، في منافذ الشركة المختصة بطرحه والتابعة للهيئة الوطنية للإعلام، بينما يتوافر بسعر 474 جنيهًا بشارع عبد العزيز، ويُستخدم جهاز استقبال خارجي لو كان التليفزيون في دور أرضي أو مكان به تردد ضعيف، بينما يتم استخدام الجهاز الداخلي لو كان المكان مفتوحًا وبه الشبكة قوية، أو في الأدوار العليا.

2- تركيب الإريال الأرضي لمشاهدة مباريات البطولة، والذي توقف إنتاجه منذ سنوات بسبب انتشار أجهزة الريسيفر وتجاهل الأرضي، ويبلغ سعر المصري منه 100 جنيه.

3- يمكن مشاهدة قناة "Time Sports" على التردد الأرضي من خلال سلك الدش، ووصلة تليفزيون عادية "convert" بـ5 جنيهات فقط، ولكن دون الحصول على جودة البث الرقمي، وطرحت الهيئة الوطنية للإعلام القناة على تردد القناة الثانية الأرضية، وتعمل هذه الوصلة من خلال خلع طرف سلك الدش من جهاز الريسيفر وتوصيله في الوصلة المقصودة، ثم وضعه في جاك الشاشة بعيدًا من الريسيفر.

4- يمكن الحصول على تردد "تايم سبورت" من خلال الخطوات التالية:

- التأكد فى البداية من إمكانية استقبال دعم البث الأرضى الرقمى فى شاشة التلفزيون.

- الذهاب إلى الإعدادات.

- الذهاب إلى القنوات.

- توليف إعداد القناة.

- توليف تلقائي.

- بحث رقمي فقط، وانتظر التحميل.

- اضغط على تم، واختيار قناة تايم سبورت.

5- تركيب جهاز "بي أوت": يتيح الجهاز 10 قنوات مشفرة من قنوات bein sport، إلى جانب قنوات الريسيفر العادي، ويبدأ سعره من 400 جنيه، ويحتاج لـ"سوفت وير" كل عامين بقيمة 200 جنيه.. ويحتاج إلى اشتراك إنترنت في بداية تشغيل الجهاز لتفعيل الاشتراك فقط، وبعد ذلك يكون التشغيل تلقائيًا دون الحاجة لاشتراك إنترنت، كما يعمل بتقنية Full Hd.