صور- "مصر جملية".. لوحة فنية بمحيط ستاد القاهرة قبل أمم أفريقيا

كتب- محمود علي:

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، 10 صور لاستعدادات الشوارع المحيطة باستاد القاهرة الدولي لاحتضان بطولة كأس أمم أفريقيا 2019.

وكتب يونس على حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "دي الشوارع المحيطة باستاد القاهرة.. مصر جميلة".

وشهدت الشوارع المحيطة ومدخل استاد القاهرة الدولي عمليات تجميل وتركيب إضاءات للأشجار وتشغيل نافورة.

ويحتضن استاد القاهرة الدولي حفل افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا اليوم الجمعة الساعة السابعة مساء، يليه مباراة الافتتاح في العاشرة مساء بين المنتخب الوطني ومنتخب زيمباوي.​